Росгвардейцы задержали агрессивного посетителя ресторана в центре Москвы

24 июля 2025, 11:06

Столичные росгвардейцы задержали дебошира в ресторане на Петровке

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Росгвардейцы задержали дебошира в одном из столичных ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.