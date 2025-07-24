Росгвардейцы задержали агрессивного посетителя ресторана в центре Москвы
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Росгвардейцы задержали дебошира в одном из столичных ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, нарушившего общественный порядок в ресторане на улице Петровка.
В ходе патрулирования росгвардейцы получили сигнал «Тревога» с охраняемого объекта и прибыли на место. От администратора они узнали, что пьяный посетитель вел себя агрессивно, ругался матом и доставал из аквариума устрицы. Дебошир отказался платить за съеденные морепродукты и покинул заведение.
Правоохранителям удалось оперативно задержать нарушителя, которым оказался 38-летний уроженец Дербента. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
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