В Ленобласти ищут последователя курсов Алекса Лесли, который шлёпает девушек по попе на улице. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Оба инцидента произошли в Мурино, на перекрёстке улиц Шувалова и Менделеева. Тренер местного фитнес-клуба поделилась, что шла по улице, когда сзади к ней подошёл незнакомец в светлых брюках и ударил её по ягодицам.
Мужчина, улыбаясь, продемонстрировал свои бицепсы. Пострадавшая успела сделать фото нападавшего и подала заявление в полицию.
Позже выяснилось, что это не единственный случай. Другая женщина утверждает, что подверглась нападению в том же месте, но немного раньше, чем тренер.
