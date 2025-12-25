25 декабря 2025, 09:59

В Мурино ищут последователя курсов Лесли, который бьет девушек по попе на улице

Фото: iStock/Fedorovekb

В Ленобласти ищут последователя курсов Алекса Лесли, который шлёпает девушек по попе на улице. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.