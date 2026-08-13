Росгвардейцы задержали голого нарушителя, который кричал и пытался портить имущество

13 августа 2026, 12:31

Голый мужчина устроил дебош в пункте приёма ставок в Москве

Видео: пресс-служба Росгвардии

Ночью в одном из пунктов приёма ставок на улице Маршала Неделина в Москве произошёл необычный инцидент. В заведение забежал мужчина без одежды и устроил дебош, напугав находившихся внутри посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.