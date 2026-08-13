Росгвардейцы задержали голого нарушителя, который кричал и пытался портить имущество
Видео: пресс-служба Росгвардии
Ночью в одном из пунктов приёма ставок на улице Маршала Неделина в Москве произошёл необычный инцидент. В заведение забежал мужчина без одежды и устроил дебош, напугав находившихся внутри посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Сигнал «тревога» поступил сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, которые патрулировали территорию в Западном административном округе. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что нарушитель вёл себя агрессивно и не реагировал на замечания окружающих.
По словам сотрудников заведения, мужчина громко кричал, пытался повредить имущество и хотел забрать прохладительные напитки из холодильника. Внятно объяснить причины своего поведения он не мог.
Предположительно, мужчина находился в состоянии опьянения. Росгвардейцы задержали его и дождались прибытия медицинских работников.
После этого нарушителя передали медикам и помогли госпитализировать его в одну из московских больниц. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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