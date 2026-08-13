На охоте в Дагестане мужчина случайно застрелил человека

13 августа 2026, 12:03

В Дагестане охотник четыре раза выстрелил в сторону кабанов и попал в мужчину

Фото: Istock / ismagilov

Трагедия произошла на территории природного заказника «Каякентский» в Дагестане. Во время охоты 55-летний мужчина выстрелил в сторону кабанов, однако одна из пуль попала в находившегося неподалёку человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.