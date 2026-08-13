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На охоте в Дагестане мужчина случайно застрелил человека

В Дагестане охотник четыре раза выстрелил в сторону кабанов и попал в мужчину
Фото: Istock / ismagilov

Трагедия произошла на территории природного заказника «Каякентский» в Дагестане. Во время охоты 55-летний мужчина выстрелил в сторону кабанов, однако одна из пуль попала в находившегося неподалёку человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По версии следствия, вечером мужчина отправился на охоту вместе с двумя знакомыми. Во время преследования кабанов он несколько раз открыл огонь из ружья.

Всего охотник сделал четыре выстрела в сторону животных. Однако один из них пришёлся в голову другого мужчины, который оказался рядом с местом охоты.
От полученного ранения пострадавший скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе причины, по которым охотник открыл огонь в направлении, где мог находиться человек.

Правоохранители также выясняют, соблюдались ли участниками охоты установленные правила безопасности.

Софья Метелева

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