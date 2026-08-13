Автобус с туристами из Беларуси сорвался со скалы в Грузии

13 августа 2026, 12:20

Четыре человека погибли, ещё 15 пострадали в горах Грузии

Фото: Istock / GKV

Трагическое ДТП произошло 12 августа в Грузии на перевале горы Гоми. Автобус с туристами из Беларуси сорвался со скалы, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает Mash.