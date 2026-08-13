Автобус с туристами из Беларуси сорвался со скалы в Грузии
Трагическое ДТП произошло 12 августа в Грузии на перевале горы Гоми. Автобус с туристами из Беларуси сорвался со скалы, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает Mash.
По предварительным данным, причиной аварии могли стать действия водителя автобуса — гражданина Грузии. По информации местного МВД, мужчина не обеспечил безопасное управление транспортом, а во время движения выпрыгнул из кабины. Благодаря этому сам водитель не получил серьёзных травм.
После аварии его задержали. Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели людей.
В автобусе находились туристы из Беларуси. После падения транспортного средства медицинская помощь потребовалась 15 пассажирам. Четырёх пострадавших доставили в больницы Озургети и Чохатури. Ещё 11 человек направили в Республиканскую больницу Батуми. Двое пострадавших находятся в реанимации. Среди получивших травмы — шестеро детей.
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