Российская блогерша едва не ослепла после блефаропластики
Российская блогерша Александра Пруткова едва не ослепла после блефаропластики за 97 тысяч рублей. Об этом пишет телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
Операция проводилась 20 мая. Блогерша хотела убрать грыжи под глазами и скорректировать возрастные изменения. По ее словам, вмешательство считается относительно несложным, однако уже через несколько часов начались осложнения. Россиянка почувствовала сильную боль в глазу, позже она вовсе перестала моргать и не смогла спать.
Врачи диагностировали у девушки эрозию роговицы. Причиной, как считает сама Пруткова, стала корочка, травмировавшая глаз после пластики. В больнице ей объяснили, что при промедлении эрозия перешла бы в язву роговицы, а это грозило потерей зрения. Вскоре состояние пациентки стабилизировалось, сегодня ей должны снять повязки.
Ранее российская телеведущая рассказала о неудачной пластике в Париже.
