Росгвардейцы задержали подозреваемых в разбойном нападении — видео

Пресс-служба главного управления Росгвардии по г. Москве
На юго-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны столичного управления Росгвардии совместно с коллегами из МВД задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении. В распоряжении «Радио 1» имеется соответствующее видео.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл на Литовском бульваре. Пассажиры такси, находясь в нетрезвом состоянии, избили водителя и скрылись на его машине. Получив информацию о происшествии, сотрудники Росгвардии сразу начали искать преступников.
Вскоре на Соловьином проезде было обнаружено разыскиваемое такси. По камерам наблюдения удалось отследить местоположение подозреваемых и задержать их. Потерпевший опознал злоумышленников: 36-летнего приезжего и 47-летнего жителя Московской области. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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Вскоре на Соловьином проезде было обнаружено разыскиваемое такси. По камерам наблюдения удалось отследить местоположение подозреваемых и задержать их. Потерпевший опознал злоумышленников: 36-летнего приезжего и 47-летнего жителя Московской области. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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Анастасия Чубина