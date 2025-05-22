«Я вас резал и резать буду»: в Подмосковье мигранты избили раненого бойца СВО

Во время церемонии спуска на воду нового эсминца в Чхонджине произошла авария, которая привела к повреждениям корабля из-за ошибок ответственных лиц. Инцидент наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, назвавший произошедшее недопустимым преступлением. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).