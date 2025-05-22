«Я вас резал и резать буду»: в Подмосковье мигранты избили раненого бойца СВО

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В Балашихе мигранты напали на раненого участника специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Конфликт возник на бытовой почве — мужчины поспорили из-за парковки автомобиля. Пострадавший боец описал нападавших как «лиц азиатской национальности». Позже он добавил, что один из них, узнав о его военном прошлом, сказал: «Я вас резал и резать буду». Во время нападения боец попытался зафиксировать нарушение на телефон, но мигранты отобрали у него устройство. После инцидента участник СВО обратился в полицию с заявлением. На следующий день россиянин зафиксировал травмы, полученные в результате конфликта.
Солдат уточнил, что является действующим военнослужащим и в данный момент находится в отпуске по причине ранения.
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Анастасия Хохлова