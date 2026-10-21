В Гватемале расследуют историю с девочкой, очнувшейся во время похорон

21 октября 2026, 08:03

Фото: iStock/photovs

Евангельский пастор Абрахам Искотояк из Гватемалы оказался под следствием после случая с его 15-летней дочерью Юлейди, которую семья едва не похоронила живой. Об этом сообщает Need To Know.