В Гватемале расследуют историю с девочкой, очнувшейся во время похорон
Евангельский пастор Абрахам Искотояк из Гватемалы оказался под следствием после случая с его 15-летней дочерью Юлейди, которую семья едва не похоронила живой. Об этом сообщает Need To Know.
Утром 10 октября девочка пожаловалась на плохое самочувствие. Отец повез ее в больницу, однако по дороге она потеряла сознание и перестала подавать признаки дыхания. Пастор развернул автомобиль и отвез дочь домой, где родные начали готовить церемонию прощания.
На похороны пришли родственники и жители окрестностей. Во время траурного мероприятия Юлейди пришла в себя и поднялась в гробу. Это произошло на глазах у собравшихся.
Прокуратура начала проверку действий пастора. Следователи намерены установить, почему мужчина решил, что дочь умерла, без заключения медиков. Правоохранители рассматривают версию об инсценировке смерти подростка. Если вину Искотояка подтвердят, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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