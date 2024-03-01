Росгвардейцы задержали в Егорьевске похитителя элитного алкоголя

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
В Егорьевске сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали гражданина, укравшего алкоголь из сетевого супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.
«При патрулировании улиц Егорьевского городского округа росгвардейцы получили сообщение о том, что из местного магазина несколько минут назад неизвестный украл элитный алкоголь. Мужчина взял со стеллажа бутылку крепкого напитка, спрятал под куртку и покинул торговую точку», – говорится в сообщении.Оперативно прибыв на место происшествия, правоохранители уточнили приметы подозреваемого. Через некоторое время они 34-летнего задержали злоумышленника близи соседнего дома. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Как отметили в Росгвардии, по факту произошедшего проводится проверка.
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Лора Луганская