Подмосковные росгвардейцы взяли серебро чемпионата Центрального округа по шахматам

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сборная Главного управления Росгвардии по Московской области заняла второе место на чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии России по шахматам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка ведомства.
«Турнир проходил в гостинице «Националь» в Москве. В нём участвовали 50 военнослужащих и сотрудников соединений, воинских частей и территориальных органов Центрального округа Росгвардии. Они разделились на 30 команд. Состязание проходило в формате быстрых шахмат по швейцарской системе, где определились лучшие игроки, которые сразились в финальных поединках», – говорится в сообщении.В результате подмосковные росгвардейцы заняли второе место в общекомандном зачёте, получив серебро. Победителей и призёров наградили медалями, кубками и грамотами.
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Лора Луганская