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Подмосковные росгвардейцы взяли серебро чемпионата Центрального округа по шахматам

01 марта 2024, 16:14
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сборная Главного управления Росгвардии по Московской области заняла второе место на чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии России по шахматам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка ведомства.

«Турнир проходил в гостинице «Националь» в Москве. В нём участвовали 50 военнослужащих и сотрудников соединений, воинских частей и территориальных органов Центрального округа Росгвардии. Они разделились на 30 команд. Состязание проходило в формате быстрых шахмат по швейцарской системе, где определились лучшие игроки, которые сразились в финальных поединках», – говорится в сообщении.
В результате подмосковные росгвардейцы заняли второе место в общекомандном зачёте, получив серебро. Победителей и призёров наградили медалями, кубками и грамотами.

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«Химки» досрочно стали чемпионами регулярного сезона баскетбольной Суперлиги
01 марта 2024, 15:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетболисты «Химок» досрочно обеспечили себе первое место в регулярном чемпионате Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
За четыре тура до конца регулярки подмосковный клуб стал недосягаем для преследователей из «Темп-СУМЗ», «Динамо» и «Иркута». На счету химчан – 23 победы в 26 матчах, у трёх ближайших преследователей – по 18.
«В последней игре «Химки» на выезде уступили «Иркуту» со счётом 83:57. Однако главные преследователи клуба – «Темп-СУМЗ» и «Динамо» – тоже потерпели поражения, но на домашних площадках. Таким образом, подмосковная команда будет иметь преимущество своего паркета на всех стадиях плей-офф. И это делает её недосягаемой для соперников», – говорится в сообщении
До поражения «Иркуту» «Химки» за сезон уступили лишь дважды – с разницей в счёте 8 и 4 очка.

Следующий матч подмосковный клуб проведёт 3 марта во Владивостоке с местным «Динамо».

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#подмосковье
#московская область
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В Госдуме объяснили, почему не могут помочь футболисту «Спартака» Промесу
Депутат ГД Журова: Россия не поможет Промесу из-за отсутствия у него гражданства
01 марта 2024, 14:47

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В Объединённых Арабских Эмиратах полиция задержала футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, и команда улетела в Москву без него. Депутат Госдумы Светлана Журова сказала, что Россия не может вмешаться, так как у игрока нет российского гражданства.
В разговоре с порталом Metaratings.ru олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и парламентарий отметила, что Промесу в его ситуации вообще опасно был ехать в ОАЭ. Если у арабской страны и Нидерландов есть договор о выдаче преступников, футболиста депортируют и он предстанет перед судом.

Напомним, 32-летний гражданин Нидерландов Квинси Промес объявлен на родине в международный розыск. В июне 2023 года голландский суд приговорил его к полутора годам тюремного заключения за нападение с ножом на кузена. В феврале 2024 года футболист был осуждён ещё на шесть лет за контрабанду наркотиков.

В Объединённых Арабских Эмиратах с бывшим игроком сборной Нидерландов остались два представителя службы безопасности московского клуба. Завтра, 2 марта, в Санкт-Петербурге состоится «дерби двух столиц», матч «Зенит» - «Спартак». Судя по всему, Промес «красно-белым» в нём помочь не сможет. Более того, российская сторона не в состоянии оказать помощь и ему самому из-за отсутствия у нападающего гражданства РФ.

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#гражданство
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«Чеховские медведи» одержали победу в четвертьфинале турнира
01 марта 2024, 14:16

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«Чеховские медведи» одержали первую победу в четвертьфинале турнира SEHA – Gazprom League. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования прошли в Перми.

«Встреча с принципиальными соперниками подмосковной команды «Пермскими медведями» завершилась со счетом 29:36 в пользу представителей Московской области.Самыми результативными игроками матча стали сразу четверо «Чеховских медведей»: Кирилл Котов, Роман Остащенко, Дмитрий Корнев и Евгений Дземин, которые забросили по 5 мячей в ворота пермяков. Еагений Дзёмин при этом стал лучшим игроком матча по версии SEHA – Gazprom League, а Роман Остащенко победил в голосовании среди болельщиков на лучшего игрока «медвежьего дерби», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что следущая игра подмосковной команды пройдет ​на арене Дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова 5 марта.

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#гандбол
#подмосковье
#спортсмены
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В массовом ДТП на трассе «Каспий» погибли четыре человека
01 марта 2024, 13:59

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО

На трассе в Подмосковье столкнулись четыре автомобиля. Погибли три человека, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП произошло в 4:40 на 121-м км автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, «Тойота» столкнулась с тремя легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека погибли, ещё двое пострадали», – говорится в телеграм-канале ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Студент из Каширы стал участником международного турнира «Игры будущего»
01 марта 2024, 12:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Исмаил Калафатов, учащийся на третьем курсе Каширского подразделения колледжа «Московия», принимает участие в первом в истории международном турнире по фиджитал-спорту «Игры будущего», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Фиджитал-спорт объединяет соревнования в реальном и виртуальном пространствах. Сначала спортсмены меряются силами на виртуальных симуляторах, а затем — на настоящих спортивных площадках. Для определения победителя суммируются показатели обеих частей соревнования», — отмечается в сообщении.
«Игры будущего» проводятся в Казани. Они стартовали 21 февраля и продлятся до 3 марта.

Ранее сообщалось, что первым чемпионом «Игр будущего» стала белорусская команда Minsk. Они одержали победу в велогонках.

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#спорт
#кашира
#студент
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Швейцарский Верховный суд рассмотрит апелляцию Валиевой
Верховный суд Швейцарии рассмотрит апелляцию российской фигуристки Валиевой
01 марта 2024, 00:52

Фото: iStock/Екатерина Кузнецова

Верховный Швейцарии рассмотрит апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой, передает информационное агентство ТАСС.
Суд провел регистрацию апелляции российской фигуристки на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки.

Как отмечается в материалах, если примет сторону фигуристки, дело будет возвращено в CAS для повторного рассмотрения.

Ранее, 29 января, Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за использования запрещенного вещества триметазидина, зафиксированного в допинг-пробе фигуристки.

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#суд
#допинг
#фигурное катание
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Биатлонистка Гореева из Подмосковья завоевала малый хрустальный глобус
29 февраля 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная спортсменка Анастасия Гореева стала лучшей в индивидуальных гонках, проводившихся в рамках Кубка России в сезоне 2023/2024, и получила награду — малый хрустальный глобус, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Последняя индивидуальная гонка сезона состоялась в четверг, 29 февраля, в Уфе. На ней Анастасия Гореева заняла второе место, что позволило ей набрать в итоговом индивидуальном зачёте 114 очков — это лучший результат Кубка России», — отмечается в сообщении.
На счету у ближайших соперниц Гореевой — Анастасии Егоровой и Анастасии Шевченко — по итогу сезона на счету оказалось по 88 очков.

В министерстве отметили, что подмосковная спортсменка завоевала победу по итогам двух гонок из трёх: одно из запланированных соревнований, которое должно было состояться в декабре в Тюмени, было отменено из-за сильных морозов.

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Подмосковье второй год подряд возглавило рейтинг регионов по антидопинговой работе
29 февраля 2024, 18:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Московская область возглавила рейтинг регионов России, успешно выполнивших все требования антидопингового агентства РУСАДА по итогам 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В рейтинг вошли 89 субъектов Федерации. Вместе с Подмосковьем его первую строчку разделили ещё 23 региона, выполнивших требования антидопингового агентства и добившихся лучших показателей в обеспечении чистого спорта.
«В основу рейтинга легли восемь критериев, на основе которых РУСАДА определяло фаворитов. Это, например, утверждение план-графика антидопинговых информационно-образовательных мероприятий на год; наличие ответственного за антидопинговое обеспечение, подтвердившего квалификацию; обновление программ спортивной подготовки; подписание соглашения с РУСАДА о сотрудничестве в противодействии допингу в спорте», – уточнили в пресс-службе.
Как напомнили в министерстве, Московская область второй год подряд возглавляет рейтинг регионов с лучшими показателями соблюдения антидопинговых требований.

Найти рейтинг за 2023 год и предыдущие периоды можно на сайте антидопингового агентства.

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В Щелкове прошли соревнования по подлёдной рыбалке

На открытии ФОК «Лидер» в Волоколамске состоялся хоккейный матч
#минспорта мо
#допинг
#рейтинг
#подмосковье
#московская область
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В Щелкове прошли соревнования по подлёдной рыбалке
29 февраля 2024, 11:46

Фото: Евгения Корытько

12-летний рыбак выиграл соревнования по подлёдной рыбалке в Щёлкове. Об этом сообщил корреспондент.
Соревнования по подледной рыбалке проводились в деревне Огуднево городского округа Щелково.

В общей сложности в турнире принимали участие порядка 25 рыбаков. Стоит отметить, что возраст самого младшего участника — 12-лет.

«Несмотря на свой юный возраст, мальчик уже успел стать опытным рыбаком. Он начал свою рыболовную карьеру три года назад. На соревнованиях участникам разрешалось использовать две снасти: активные или пассивные. Участники за два часа должны были добыть максимальный улов форели. Рекордный улов показал юный Матвей Сулейкин. Он выловил девять с половиной килограммов форели», — подчеркнул корреспондент.

Стоит ​добавить, что Матвей стал обладателем главного приза соревнований - ​телевизора.

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