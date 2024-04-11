Из горящего дома в Щёлкове эвакуировали восемь человек и собаку

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Восемь человек и собаку вывели из задымлённого подъезда в жилом доме в Щёлкове подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О пожаре в многоквартирном жилом доме сообщили очевидцы, на место сразу отправились пожарные расчёты. Сильное задымление было видно на уровне четвёртого этажа дома. Возгорание произошло в приквартирном холле. Пожарные при помощи вентилятора расчистили воздух от дыма и понизили температуру в подъезде, что позволило эвакуировать жильцов», — говорится в сообщении.Из горящего дома спасатели вывели шестилетнего мальчика и женщину, а затем вынесли их собаку, которая пряталась на техническом этаже. Всего пожарные помогли выйти из задымлённого подъезда восьмерым жильцам. Ни один из них не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась.
Пожарные оперативно потушили возгорание, не дав огню распространиться на другие помещения.
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