Росгвардия и МВД пресекли в Москве масштабный оборот фальсифицированных лекарств
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
Росгвардия помогла задержать группу по продаже поддельных лекарств в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Бойцы ОМОН «Авангард» поддержали операцию МВД и задержали подозреваемых в незаконном обороте фальсифицированных препаратов. По версии следствия, с 2022 года группа ввозила в Россию и продавала незарегистрированные лекарства, медицинские изделия и биодобавки.
Продукцию реализовывали через интернет, а доставляли через пункты самовывоза в Красногорске и на станциях московского метро. Ущерб превышает 200 миллионов рублей. При обысках изъяли более 600 упаковок поддельных лекарств, деньги в российской и иностранной валюте, смартфоны, банковские карты и технику. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Читайте также: