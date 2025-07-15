Житель Томска потерял слух, заразившись опасной бактерией в водоеме
Житель Томска лишился слуха после купания в местном водоеме. По информации SHOT, 35-летний мужчина заразился синегнойной палочкой, отдыхая на разрешенном пляже.
Инфекция вызвала отит, из-за которого он почти две недели не слышал левым ухом и не мог жевать из-за отека челюсти.
После длительного лечения слух постепенно восстанавливается, однако врачи запретили ему купаться, посещать баню и заниматься спортом до конца лета.
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