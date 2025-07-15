Российскому подростку сломали ребра из-за громкого голоса
Пермские полицейские разыскивают дебоширов, которые избили трех школьников в деревне Кондратово. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на краевое ГУ МВД.
Инцидент произошел утром минувшей субботы, 12 июля. Подростки вышли из такси и громко разговаривали, после чего на них напали неизвестные. В результате потасовки пострадали несколько человек. Один из юношей получил переломы ребер у основания позвоночника. Сейчас он находится под присмотром врачей.
По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители устанавливают всех участников и причины конфликта.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе взрослый мужчина натравил толпу подростков на девушку из-за отказа встречаться. Школьники избили сверстницу и засунули ее в мусорный бак.
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