В Москве неизвестные избили строительного бизнесмена и подожгли его квартиру

Фото: iStock/artolympic
В Москве неизвестные в балаклавах избили строительного бизнесмена, а после подожгли его автомобиль и квартиру. Преступников разыскивает полиция. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, в ночь на 28 марта трое неизвестных в балаклавах организовали нападение на 50-летнего бизнесмена Сергея Мыльникова прямо возле его дома в Ломоносовском районе Москвы. После сильнейшего избиения пострадавший попал в больницу с различными травмами.
Однако спустя сутки кто-то поджёг входную дверь от его квартиры и автомобиль, который полностью сгорел, при этом квартиру удалось потушить.
Известно, что Мыльников возглавляет компанию по строительству зданий из сборных конструкций. По данным источника Shot, нападение на бизнесмена может быть связано с долгами его сына. Полицейские проводят проверку и ищут преступников.
Читайте также:
В подмосковной Балашихе до смерти избили лидера группы «Плаксы» Павла Якухина
В Перми мужественные подростки избили инвалида и сняли это на камеру - видео
Звезду «Дома-2» Дениса Мокроусова избили в Москве
Однако спустя сутки кто-то поджёг входную дверь от его квартиры и автомобиль, который полностью сгорел, при этом квартиру удалось потушить.
Читайте также:
В подмосковной Балашихе до смерти избили лидера группы «Плаксы» Павла Якухина
В Перми мужественные подростки избили инвалида и сняли это на камеру - видео
Звезду «Дома-2» Дениса Мокроусова избили в Москве
Элина Позднякова