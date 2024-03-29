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В Химках задержали мужчину, подобравшего чужой кошелёк

29 марта 2024, 09:23

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Мужчину, забравшего себе чужой забытый кошелёк, задержали в Химках, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инцидент произошёл рядом с банкоматами. Один человек снимал деньги, а кошелёк и загранпаспорт положил сверху на аппарат. Потом он отвлёкся на телефон и ушёл, забыв забрать вещи. Стоявший за ним в очереди заметил бесхозное добро и незаметно забрал себе. Всё произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.
Человека, присвоившего чужое, в кратчайшие сроки задержали в Москве. Это оказался 43-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Чужой заграничный паспорт он выбросил на одной из улиц, а присвоенные деньги были при нём. Их изъяли полицейские.


Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отправили под домашний арест.

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#химки
#кража
#криминал
#полиция
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Отец террориста из «Крокуса» Мирзоева* раскрыл детали последнего разговора с сыном
Террорист из «Крокуса» Мирзоев* говорил с родителями о возвращении в Таджикистан
29 марта 2024, 10:07

Фото: iStock/ra2studio

Отец Далержана Мирзоева*, причастного к теракту в «Крокус Сити Холле», рассказал, что в последнем разговоре сын сказал ему, что 24 марта собирается вернуться в Таджикистан, так как дела в Москве у него не ладятся. Об этом сообщает портал Asia Plus.
«Он позвонил матери и сказал, что дела идут плохо, и 24 марта будет возвращаться домой. Ничего подозрительного в его поведении мы не заметили», — рассказал отец террориста.

Он также уточнил, что его другой сын, возможно, был причастен к ИГИЛ** Далержан Мирзоев не общался с ним.

Накануне стало известно, что родной брат террориста Мирзоева** на протяжении четырёх лет проживал в Сирии, а его семья в Таджикистане находилась под особым контролем спецслужб, так как мужчину подозревали в причастности к ИГИЛ*

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов

** запрещенная в России террористическая организация
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#отец
#сын
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Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 382 человек
29 марта 2024, 10:04

Фото: istockphoto /Mihajlo Maricic

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 382 человек, сообщают медслужбы.
По имеющимся данным, большинство из жертв теракта получили помощь амбулаторно.

Трагедия произошла в концертном зале Подмосковья 22 марта. Группа вооруженных мужчин ворвались в здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске и открыла огонь по людям, в числе которых были женщины и дети. Четверо террористов были задержаны через несколько часов. В настоящее время они арестованы до 22 мая.

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#пострадавший
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Ведущего передачи «Такси» Куличкова госпитализировали с инсультом
Mash: ведущего Куличкова госпитализировали в Московской области с инсультом
29 марта 2024, 08:22

Фото: iStock/Motortion

Ведущего Алексей Куличкова, наиболее известного по передаче «Такси», экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Mash.
По информации портала, шоумен был доставлен в больницу с подозрением на инсульт.

Также сообщается, что несколькими днями ранее Куличков уже вызывал скорую помощь. Он жаловался на слабость, головокружение.

Однако позже в СМИ появилась информация о том, что шоумен опроверг слухи о своей госпитализации. Он якобы заявил, что с ним все в порядке, и он не знает откуда появились сведения о его проблемах со здоровьем.

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#больницы
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Российские военные ликвидировали в Белгородской области 15 воздушных целей
Гладков: Система ПВО уничтожила 15 воздушных целей в Белгородской области
29 марта 2024, 05:05

Фото: iStock/Zeferli

Система противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России поразили 15 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. По его словам, в результате аварии были выбиты стекла в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, а в одной квартире сильно поврежден балкон.

«Повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22 Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей», – добавил он.

Как отметил губернатор, повреждена крыша дома в поселке Дубовое и автомобиль в селе Репное.

Ранее сообщалось о запуске в Белгородской области сигнала ракетной опасности.

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#россия
#украина
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«Англосаксы вербовали исполнителей в Telegram»: Экс-генерал ФСБ – о теракте в «Крокусе»
Экс-генерал ФСБ: Англосаксы нанимали в Telegram исполнителей теракта в «Крокусе»
29 марта 2024, 03:39

Фото: iStock/dusanpetkovic

Бывший генерал-майор ФСБ Александр Михайлов прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле» в беседе с агентством РИА Новости.
Михайлов предположил, что США и Великобритания завербовали исполнителей теракта через Telegram-канал «Голос Хорасана», который принадлежит афганскому крылу «Исламского государства»*, известному как «Вилаят Хорасан**.

«Моя точка зрения такова – во всем, что сегодня носит антироссийский характер, присутствуют американцы и британцы. Это многолетняя "спайка". К этому надо относиться как к аксиоме», – отметил экс-генерал ФСБ.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад стремится убедить в непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

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* ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещенная в России

** ИГИЛ-Х, запрещена в России
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#сша
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В Белгородской области объявлена ракетная опасность
Гладков: В Белгороде запустили сигнал ракетной опасности
29 марта 2024, 03:31

Фото: iStock/bpawesome

В Белгороде и Белгородской области был подан сигнал о ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – сказано в сообщении.

Ранее сообщилось о сильных повреждениях «Белгород-Арены».

До этого Минобороны РФ заявило, что Вооруженные Силы России уничтожили расчет и машину БМ-21, из которых производили обстрелы Белгорода и Белгородской области.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#обстрел
#ракетная опасность
#всу
#вс рф
#россия
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Подмосковные спасатели рассказали, как помочь попавшим в беду животным
28 марта 2024, 22:41

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы часто помогают не только гражданам, но и их питомцам. Специалисты приходят на выручку пернатым, хвостатым и четвероногим, поэтому он дали полезные рекомендации, которые могут выручить попавших в беду животных.
Если питомец попал в труднодоступное место и не может выбраться, пострадал при пожаре или наводнении, запутался в проводах или представляет опасность для окружающих, нужно немедленно звонить по номеру 112, сказал замначальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин.
«Хозяевам также стоит соблюдать осторожность, чтобы избежать получения травм на улице. Спасатели советуют хорошо подготовиться к прогулке в гололёд, который ещё остался на улицах. В такую погоду не стоит надевать четвероногим обувь, так как в этом случае лапы лишаются чувствительности, и использовать когти для сцепки с поверхностью земли невозможно. Лучше выбрать правильную амуницию и отложить активные игры, прыжки и бег питомца до плюсовой температуры», – подчеркнул Сорокин.
Он добавил, что, если животное попало в беду, лучшее поскорее обратиться за помощью к специалистам, обладающими профессиональными навыками, чтобы не нанести вред питомцу или окружающим.
«До прибытия спасателей нужно попросить прохожих отойти на безопасное расстояние и разговаривать с животным спокойным голосом. Однако делать это надо осторожно, так как в шоковом состоянии четвероногие могут укусить», – подчеркнул Сорокин.
Он напомнил, что на днях спасатели вытащили двух собак, проваливших под лёд на Рузском водохранилище в Волоколамском городском округе. Четвероногих достали из ледяной ловушки с помощью лестницы и верёвки, а затем вернули хозяину.

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#московская область
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Родственников террориста Шамсиддина забрали силовики Таджикистана
28 марта 2024, 21:51

Фото: iStock/Derek Brumby

В Таджикистане силовики забрали всех родственников террориста Фаридуна Шамсиддина, обвиняемого в нападении на людей в «Крокус сити холл». Об этом сообщает «Азия-Плюс».
Жена дяди подозреваемого сообщила, что «люди в официальной одежде» забрали всех родственников. Женщина рассказала, что всех их забрали 23 марта. Соседи данную информацию подтвердили.

Кроме того, сестру террориста с тремя детьми депортировали из России. Обоснованием для этого явилось то, что она прописала Шамсиддина в своем доме.

Ранее «Азия-Плюс» опубликовало видео с домом Шамсиддина. Его жилище находится в селе Лойоби города Гиссар, в 25 километрах от Душанбе. В настоящее время там проживают родители террориста, а также его брат с семьей. Журналист встретил дома супругу и детей брата Фаридуна, но они отказались вступать в диалог.

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Девушка обманным путём сделала фото в «Крокусе» и хотела получить денег
Экоактивистка под видом кинолога проникла в «Крокус» во ходе работы спасателей
28 марта 2024, 21:25

Фото: iStock/hxdbzxy

Экоактивистка под видом кинолога проникла в здание «Крокус Сити Холла» в то время, когда там вели работы спасатели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что экоактивистка Олеся Потехина (Храмойкина) работает в фонде «Мохнатые ангелы». В день теракта, 22 марта, она переоделась в служебную форму и представилась вожатой служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ «Лидер».

Девушку спокойно впустили внутрь, где она сделала несколько фотографий обстановки, после чего уехала. Затем она опубликовала эти снимки в своих соцсетях и начала просить подписчиков скинуть ей денег, ссылаясь на то, что собаки фонда «Мохнатые ангелы» якобы работают вместе со спасателями на месте происшествия.

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#крокус сити холл
#спасатели
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