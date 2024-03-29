В Химках задержали мужчину, подобравшего чужой кошелёк

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, забравшего себе чужой забытый кошелёк, задержали в Химках, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инцидент произошёл рядом с банкоматами. Один человек снимал деньги, а кошелёк и загранпаспорт положил сверху на аппарат. Потом он отвлёкся на телефон и ушёл, забыв забрать вещи. Стоявший за ним в очереди заметил бесхозное добро и незаметно забрал себе. Всё произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.Человека, присвоившего чужое, в кратчайшие сроки задержали в Москве. Это оказался 43-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Чужой заграничный паспорт он выбросил на одной из улиц, а присвоенные деньги были при нём. Их изъяли полицейские.
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