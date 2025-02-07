ФСБ и Росгвардия задержали пособника ВСУ в Москве

Видео: Росгвардия
Пособника запрещенного в России «Азова»* задержали в Москве сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией. Силовики предоставили оперативные кадры.
«Как было установлено, москвич еще до начала СВО неоднократно выезжал на Украину, где вступил в его ряды. Используя социальные сети, мужчина пытался вербовать российских военнослужащих в ряды ВСУ и собирал данные о расположении войск в зоне боевых действий, их вооружении, количестве личного состава и потерях», — сказано в релизе.Известно, что задержанному 23 года. В его квартире нашли нацистскую символику, а также флаг Украины. Открыто уголовное производство.
Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с двумя пленными боевиками ВСУ.
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*Запрещенная в России террористическая организация
Никита Кротов