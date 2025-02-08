Росгвардия эвакуировала десятки людей из горящего здания на востоке Москвы

Видео: Росгвардия
Десятки людей эвакуированы из горящего здания на востоке Москвы силами Росгвардии. Как уточнили в ведомстве, на улице Электрозаводская эвакуировано 36 человек.
«Сотрудники вневедомственной охраны оцепили территорию и приступили к эвакуации людей из задымленных офисных помещений», — сказано в сообщении.Ранее сообщалось о госпитализации троих человек в результате пожара на востоке столицы. По сообщению департамента здравоохранения, они в тяжелом состоянии.
Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.
Перед этим журналисты Telegram-канала SHOT проинформировали, что примерно 30 человек оказались заблокированы пламенем в одной из столичных танцевальных студий.
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