Российских чиновников застукали пьяными ночью в администрации округа

05 декабря 2025, 11:23

Пьяных чиновников увидели в администрации Центрального округа Новосибирска

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В Новосибирске местных чиновников поймали в состоянии алкогольного опьянения ночью в администрации Центрального округа. Информацию опубликовала группа «Новосибирск 24/7» в соцсети «ВКонтакте».





На видео видно женщину, лежащую на полу коридора, и мужчину, сидящего в одном из кабинетов.



Оператор, который комментирует происходящее, подчеркивает, что время съемки — два часа ночи. Он обращается к человеку, похожему на заместителя главы администрации Новосибирска по экономике Михаила Маскалева, с упреками.





«Ты подставил всех! И генерала, и его друга, и эту бабу! Ты же меня собрался в порошок стереть! Ты!» — говорит он.

«Тебе грамоту дали, и ты тут же нажрался! Красиво! Ты понимаешь? Два часа ночи, я на смене, я не сплю, а караулю вас», — добавляет оператор.