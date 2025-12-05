Достижения.рф

Российских чиновников застукали пьяными ночью в администрации округа

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В Новосибирске местных чиновников поймали в состоянии алкогольного опьянения ночью в администрации Центрального округа. Информацию опубликовала группа «Новосибирск 24/7» в соцсети «ВКонтакте».



На видео видно женщину, лежащую на полу коридора, и мужчину, сидящего в одном из кабинетов.

Оператор, который комментирует происходящее, подчеркивает, что время съемки — два часа ночи. Он обращается к человеку, похожему на заместителя главы администрации Новосибирска по экономике Михаила Маскалева, с упреками.

«Ты подставил всех! И генерала, и его друга, и эту бабу! Ты же меня собрался в порошок стереть! Ты!» — говорит он.

Автор ролика также обещает, что видео «дойдет, куда надо», и что участников застолья «пережуют».

«Тебе грамоту дали, и ты тут же нажрался! Красиво! Ты понимаешь? Два часа ночи, я на смене, я не сплю, а караулю вас», — добавляет оператор.

Мэрия Новосибирска пока не дала комментариев по этому инциденту.
Никита Кротов

