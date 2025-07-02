Стало известно, где сейчас находятся подростки, изнасиловавшие мальчика в детском лагере

02 июля 2025, 12:06

RT: подростки, которые издевались над мальчиком в лагере, находятся дома

Трое подростков, которые жестко издевались над 10-летним мальчиком в детском лагере «Сосновый бор» в Красноярском крае, сейчас находятся дома, сообщил RT источник в правоохранительных органах.