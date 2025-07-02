Стало известно, где сейчас находятся подростки, изнасиловавшие мальчика в детском лагере
Трое подростков, которые жестко издевались над 10-летним мальчиком в детском лагере «Сосновый бор» в Красноярском крае, сейчас находятся дома, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
Также известно, что подросткам не запрещено выходить из дома. После окончания расследования опека может обратиться в суд с просьбой отправить преступников в центр временного содержания.
Уточняется, что семьи напавших имеют положительную характеристику, поэтому родителей не будут привлекать за неисполнение обязанностей по воспитанию.
Напомним, что по факту совершения насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. Мать пострадавшего мальчика выяснила, что эти подростки надругались ещё над одним ребёнком.
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