Женщина до смерти избила своего мужа в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге женщина ударила мужа по голове, после чего он скончался, но успел сообщить врачам, что смертельный удар нанесла ему жена, пишет Shot.
По данным издания, 64-летний мужчина вызвал скорую помощь. Он пожаловался на сильные головные боли. В больнице врачи диагностировали у пациента ушибленную рану затылка. Он рассказал, что удар ему нанесла жена во время ссоры. Следующим утром мужчина скончался.
Сейчас специалисты выясняют причину смерти. Тем временем жену погибшего вызвали на допрос. Она заявила следователям, что муж упал сам, а она его не трогала. Ее отпустили. В настоящее время проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа подросток насмерть забил мать-алкоголичку.
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Сейчас специалисты выясняют причину смерти. Тем временем жену погибшего вызвали на допрос. Она заявила следователям, что муж упал сам, а она его не трогала. Ее отпустили. В настоящее время проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа подросток насмерть забил мать-алкоголичку.
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Элина Позднякова