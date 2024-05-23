Росгвардия задержала около 10 сотрудников склада «Вайлдберриз» в Электростали

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Сотрудники полиции и Росгвардии нагрянули на склад «Вайлдберриз» в подмосковной Электростали. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проверяют у работников склада паспорта, регистрацию и военные билеты.
По последним данным, в автозаки уже проводили порядка 10 сотрудников склада маркетплейса.
В настоящее время о причине визита правоохранителей не сообщается. Однако незадолго до этого силовики посещали склад с целью проведения рейдов против нелегальных мигрантов.
Ранее в главном региональном управлении Московской области сообщили, что в рамках анализа миграционной обстановки в регионе будут проводиться рейды по выявлению случаев незаконного нахождения в стране мигрантов.
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По последним данным, в автозаки уже проводили порядка 10 сотрудников склада маркетплейса.
В настоящее время о причине визита правоохранителей не сообщается. Однако незадолго до этого силовики посещали склад с целью проведения рейдов против нелегальных мигрантов.
Ранее в главном региональном управлении Московской области сообщили, что в рамках анализа миграционной обстановки в регионе будут проводиться рейды по выявлению случаев незаконного нахождения в стране мигрантов.
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Анастасия Чинкова