Росгвардия задержала подозреваемого в хищении 3,5 млн рублей в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого в хищении 3,5 миллиона рублей из салона машины, припаркованной на Новом Арбате. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии, предоставив видео задержания.
По предварительным данным, подозреваемый пользовался устройством подавления сигнала для отключения центрального замка машины.
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«Злоумышленник был задержан в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, у мужчины изъято устройство для подавления радиосигнала. Похищенными деньгами он успел распорядиться по своему усмотрению», — сказано в релизе.Сейчас следователи разбираются в деталях преступления, открыто уголовное дело.
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Никита Кротов