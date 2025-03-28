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Росгвардия задержала подозреваемого в хищении 3,5 млн рублей в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого в хищении 3,5 миллиона рублей из салона машины, припаркованной на Новом Арбате. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии, предоставив видео задержания.
По предварительным данным, подозреваемый пользовался устройством подавления сигнала для отключения центрального замка машины.

«Злоумышленник был задержан в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, у мужчины изъято устройство для подавления радиосигнала. Похищенными деньгами он успел распорядиться по своему усмотрению», — сказано в релизе.
Сейчас следователи разбираются в деталях преступления, открыто уголовное дело.

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#мир
#россия
#москва
#росгвардия
#новости
#криминал
Курьер не повез деньги петербурженки мошенникам и позвонил полицейским
28 марта 2025, 14:49

Фото: istockphoto/blinow61

Бдительный курьер «Яндекса» спас пенсионерку от мошенников, отказавшись везти ее деньги. Об этом сообщает «Фонтанка» в пятницу, 28 марта.
Накануне вечером курьер позвонил полицейским и сообщил, что получил от клиентки пакет, который надо было доставить в Выборг. У мужчины сработало чутье, и он проверил пакет, обнаружив в нем деньги.

Позже полицейские установили, что весь день с пенсионеркой связывались аферисты, уверяя женщину, что ее родственница устроила аварию. Затем пенсионерку убедили передать доставщику 150 тысяч рублей. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга.

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#мир
#россия
#санкт-петербург
#криминал
#мошенники
#новости
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SHOT: пятилетний мальчик привез с собой гельминта из Египта
28 марта 2025, 14:19

Фото: istockphoto/Anton Aleksenko

Пятилетний мальчик привез с собой гельминта из Египта, червь поселился в аппендиците ребенка, пишет SHOT.
По информации журналистов, малыш почувствовал себя плохо во время семейного отдыха, а по прилету в Москву ему стало хуже: появилась слабость и высокая температура с болью в животе.

Мальчика с гнойным аппендицитом, где был червь, срочно прооперировали в Раменском. Паразит мог попасть в организм вместе с едой или водой, либо через кожу. По мнению родителей, заразу ребенок подхватил в Египте. Сейчас маленький турист находится дома и чувствует себя хорошо, он был в больнице 12 дней.

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#мир
#египет
#дети
#здоровье
#новости
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Рэпера Obe1Kanobe задержали в Подмосковье за нарколабораторию в его квартире
28 марта 2025, 14:18

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Подмосковье задержали легендарного баттл-рэпера Obe1Kanobe после того, как в его квартире обнаружили нарколабораторию. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, пишет Mash.
Согласно сообщению, квартира музыканта находится в Ленинском округе Московской области. Жилье артиста привлекло внимание полиции из-за постоянных верениц наркозависимых.

В квартире силовики обнаружили 25 кустов марихуаны, из которых могло выйти 10 кг уже готового к продаже вещества. Обиван продавал наркотики за 1–1,2 тысячи рублей за грамм. Место для изготовления запрещенных веществ было оборудовано вытяжками, вентиляцией и лампами.

Мужчину арестовали и поместили в СИЗО.

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ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода
28 марта 2025, 13:39

Фото: iStock/Yingko

Сотрудники УФСБ задержали двух жителей Белгородской области и гражданина Украины при попытке незаконного вывоза военной продукции за границу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, передает РИА Новости.
«УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к контрабанде продукции военного назначения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что два сотрудника белгородской коммерческой организации вместе с украинцем, проживающим в Польше, хотели вывезти через таможенную границу ЕАЭС продукцию военного назначения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Всех троих задержали, им грозит до 10 лет тюрьмы.

ФСБ РФ предотвратила теракт в одном из административных зданий Москвы. Задержан ранее судимый мужчина. Он сообщил, что в феврале этого года был завербован украинскими спецслужбами.

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#уголовное дело
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#теракт
#мужчина
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В Таиланде произошло землетрясение, в Бангкоке объявлен режим ЧП
28 марта 2025, 12:07

Фото: istockphoto/Petrovich9

Режим ЧП объявлен в Бангкоке в результате произошедшего землетрясения. Об этом сообщает Thai PBS со ссылкой на премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават.
В городе также прекратил работу метрополитен, а на дорогах начались пробки. Кроме того, есть перебои в работе интернета и связи. При толчках в городе случилось обрушение возводимого здания. По информации СМИ, 43 человека находятся под завалами, один человек погиб.

Накануне землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 зафиксировали в соседней Мьянме. Позже колебания дошли до Бангкока и окрестностей. В Таиланде были закрыты аэропорты. Российское посольство проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших среди граждан РФ.

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#мир
#таиланд
#землетрясение
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