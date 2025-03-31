Росгвардия задержала подозреваемого в покушении на убийство в Подмосковье

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в покушении на убийство и угрозе убийством в Подмосковье. В столичном управлении ведомства предоставили видеозапись задержания. Уточняется, что фигурант уголовного дела подозревается также в незаконном хранении оружия.
В Росгвардии пояснили, что мужчина угрожал матери заявительницы, когда проник в жилище с предметом, похожим на автоматическое оружие. Затем он предпринял неудачную попытку выстрела. Нападавшего вывел из квартиры отец потерпевшей.
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«В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, боеприпасы и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сказано в релизе.По факту происшествия ведется следствие.
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Никита Кротов