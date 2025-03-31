Baza: в Москве задержали извращенца по подозрению в педофилии

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Извращенца в спецовке во время самоудовлетворения задержали в Москве в районе ЖК «Метрополия» на Волгоградском проспекте. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Авторы публикации уточнили, что мужчина наблюдал за детьми, укрывшись в уступе напротив детской площадки и думая, что его не видят. По информации журналистов, злоумышленника уже задержали полицейские.
А тем временем следователи сейчас разбираются в обстоятельствах уголовного дела по факту похищения девушек и принуждения их к проституции в Красноярском крае. Известно, что речь идет о целой преступной группировке, куда входило к 2020 году не меньше 40 человек. Злоумышленники работали с января 2018 года.
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А тем временем следователи сейчас разбираются в обстоятельствах уголовного дела по факту похищения девушек и принуждения их к проституции в Красноярском крае. Известно, что речь идет о целой преступной группировке, куда входило к 2020 году не меньше 40 человек. Злоумышленники работали с января 2018 года.
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Никита Кротов