IT-специалист Можаев объяснил значение технологической суверенности РФ

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Замгенерального директора ЭТП «ТЭК-Торг» Евгений Можаев заявил, что технологическая суверенность обретает стратегическое значение для нашей страны.
По его словам, одно из главных направлений цифровизации связано с вопросами именно информационной безопасности.
До этого руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал о помощи ИИ в работе столичных врачей.
Ранее сообщалось, что свыше 24 тысяч случаев нелегальной торговли выявили в Московской области благодаря системе с искусственным интеллектом, запущенной в мае прошлого года.
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«В условиях всё большего проникновения информационных систем в повседневную жизнь и зависимости от них этот аспект стал критически важным. В рамках информационной безопасности выделяются такие направления, как управление доступами, защита персональных данных, борьба с кибератаками и утечками информации», — прокомментировал в беседе с RT Можаев.
До этого руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал о помощи ИИ в работе столичных врачей.
«Большие данные – возможности неинвазивной диагностики в большом масштабе, это реально работающий ИИ. Проанализировали более полумиллиона КТ-снимков, которые выполнялись в том числе в наших КТ-центрах и поликлиниках, и рассчитали у каждого этого пациента кальциевый индекс. Мы имеем порядка 70 тыс. пациентов, у которых он свыше четырёх, и они составляют когорту больных, на которых направлено наше пристальное внимание», – приводит АГН «Москва» слова Хрипуна.
Ранее сообщалось, что свыше 24 тысяч случаев нелегальной торговли выявили в Московской области благодаря системе с искусственным интеллектом, запущенной в мае прошлого года.
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Мелисса Тимофеева