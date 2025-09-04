В Якутии задержали нелегалов из Казахстана с золотом на 14 млн рублей
Автомобиль с нелегальными старателями задержан в Якутии. Об этом сообщило УМВД по региону. При досмотре обнаружено 2,5 кг золота стоимостью около 14 млн рублей.
В машине находились три человека — жительница Кемеровской области и два гражданина Казахстана. В багажнике, среди личных вещей иностранцев, полицейские обнаружили два тубуса, банку с россыпным золотом и небольшими самородками, а также 430 тысяч рублей наличными.
Предварительно установлено, что мигранты прибыли в Якутию летом и занимались ручной промывкой золотоносных песков на одном из месторождений в Верхоянском районе. Они добывали природное золото без соответствующей лицензии. В дальнейшем они планировали вывезти драгоценный металл в один из регионов России для дальнейшей реализации.
