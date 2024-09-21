Роспотребнадзор: в Тихорецке начали отбор проб воздуха после ЧП из-за атаки ВСУ

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В кубанском Тихорецке, который пострадал от атаки ВСУ, начали отбор проб воздуха. Об этом со ссылкой на управление регионального Роспотребнадзора сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что качество воздуха обследуют в зоне жилой застройки.
«В настоящее время проводится отбор проб воздуха в зоне жилой застройки города Тихорецка», — пояснили в надзорном органе.Ранее сообщалось, что в Тихорецком районе объявили временную эвакуацию местных жителей и ввели локальный режим ЧС после падения обломков беспилотника и начавшегося после этого пожара. По словам краснодарского губернатора, в небе над Тихорецким районом было сбито два украинских дрона. Обломки одного из них спровоцировали пожар. Огонь распространился на взрывоопасные предметы, затем началась их детонация, добавил Кондратьев.
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