В Тихорецком районе Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что власти Тихорецкого района, где в субботу, 21 сентября, произошла атака украинских беспилотников, ввели режим чрезвычайной ситуации.
По словам главы региона, режим ЧС введен с целью организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, которые связаны с происшествием. Кондратьев Кондратьев отметил, что в настоящее время местным жителям ничего не угрожает.
Необходимо время, чтобы провести полную проверку территории, добавил губернатор.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Необходимо время, чтобы провести полную проверку территории, добавил губернатор.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова