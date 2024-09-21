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В Тихорецком районе Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Кондратьев: В Тихорецком районе ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
21 сентября 2024, 18:45
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что власти Тихорецкого района, где в субботу, 21 сентября, произошла атака украинских беспилотников, ввели режим чрезвычайной ситуации.
По словам главы региона, режим ЧС введен с целью организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, которые связаны с происшествием. Кондратьев Кондратьев отметил, что в настоящее время местным жителям ничего не угрожает.

Необходимо время, чтобы провести полную проверку территории, добавил губернатор.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зеленский: Украина не получила от США и Британии разрешения на удары вглубь РФ
21 сентября 2024, 19:00

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев пока что не получил ни от США, ни от Британии разрешения на использование ракет большой дальности по территории России. Об этом информирует агентство УНН.
При этом предводитель киевского режима утверждает, что ранее Украина не применяла дальнобойное оружие на территории РФ. Согласно информации источника, Зеленский отметил готовность трех пунктов «мирного плана Киева» по урегулированию конфликта.

По словам президента Украины, не может быть окончания боевых действий «без одной из сторон».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что предложение снять существующие ограничения на удары дальнобойным ракетным оружием по российской территории является безумием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В США отметили интенсивность российских ударов по ВСУ в Курской области
MWM: российские войска наносят интенсивные удары по ВСУ в Курской области
21 сентября 2024, 18:20

Фото: iStock/Leestat

ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Курской области и в приграничных районах. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что ВВС России продолжают использовать истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки противника в региона. Эти удары нацелены на то, чтобы отрезать подкрепления ВСУ от Курской области.

Согласно информации источника, Су-34 обладают большей дальностью полета и грузоподъемностью, что позволяет им выполнять подобные задачи.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Военный эксперт Дандыкин назвал успехом удар по сухогрузу с западным оружием
21 сентября 2024, 17:55

Фото: iStock/zim286

Удар ВС РФ по сухогрузу с предназначенным для Украины западным оружием можно назвать успехом, заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом пишет «Лента.ру».
По мнению эксперта, удар по сухогрузу значительно повлияет на боеспособность Украины. Также атака российских сил имеет важное значение, поскольку были ликвидированы ракеты, которые могли использоваться для атак вглубь территории РФ.

Дандыкин заключил, что произошедшее можно расценивать, как сигнал для тех, кто планировал атаковать российскую территорию дальнобойным оружием.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Против иностранных наёмников ВСУ завели уголовное дело за преступления под Курском
Против бойцов ВСУ из Франции, Грузии и Польши возбудили в России уголовное дело
21 сентября 2024, 17:41

Фото: iStock/CatEyePerspective

Правоохранительные органы России возбудили уголовное дело против подписавших контракт с ВСУ граждан Франции, Грузии и Польши по подозрению в совершении военных преступлений в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал ВОЕНСЛЕД.
Иностранных наёмников обвиняют в убийстве мирных жителей и минировании противопехотным минами «Лепесток» детского сада на приграничье Курской области.

Расследование преступлений иностранцев ведётся Главный военным следственным управлением Следственного комитета России.

Подозреваемые в совершении преступлений входили в состав оперативно-тактического управления украинской армии «Северск» и служили в 22-й отдельной механизированной бригаде, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 61-й отдельной механизированной бригаде и в иных военизированных группах и иностранных наёмнических формированиях ВСУ.

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На Западе спрогнозировали сценарий капитуляции Зеленского
Меркурис: Зеленский может признать поражение в конфликте
21 сентября 2024, 17:11

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на признание поражения в боевых действиях и пойти на переговоры с РФ. Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
Эксперт выдвинул предположение, что в ближайшее время президент Украины и его приближенные могут объявить гражданам, что государство больше не может продолжать боевые действия. Киевский режим признает поражение в конфликте, отметив запредельно высокие потери украинской армии, добавил Меркурис.

Он отметил, что, вероятно, западные страны не окажут Киеву запрашиваемую в настоящее время помощь. По мнению эксперта, у Украины нет других вариантов, кроме как договориться с Россией, согласиться на переговоры и прекратить огонь.

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Украинские бойцы жили по соседству: житель курского села о спасении после атаки ВСУ
Житель села Внезапное добрался под обстрелами до военных после начала эвакуации
21 сентября 2024, 16:27

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Житель села Внезапное в Курской области по имени Михаил рассказал, что после объявления эвакуации он не смог своевременно покинуть населённый пункт, но ему удалось самостоятельно добраться до российских военных. Об этом пишет РБК.
Он рассказал, что после начала эвакуации 12 августа Внезапное оперативно покинули жители, у которых были автомобили. После этого в село зашли украинские военные, которые «жили по соседству, в подвале». Мужчина прожил в селе до середины сентября. Он питался консервами и набирал воду из колодца.

Затем он всё-таки решил бежать. Через поле он дошёл до соседнего населённого пункта Викторовка. Там он три дня сидел в местной школе. А через некоторое время ему удалось выйти на российских военных, которые помогли ему эвакуироваться. 19 сентября волонтёры доставили Михаила в Рыльск.

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В Минобороны сообщили о поражении сухогруза с ракетами для Украины
МО: ВС России нанесли поражение западному сухогрузу с ракетами для Украины
21 сентября 2024, 15:16

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС РФ нанесли поражение сухогрузу, на котором находились ракеты и боеприпасы стран Запада, предназначенные для Украины. Об этом информирует Минобороны РФ.
Иные подобности об атаке не уточняются. Также в российском военном ведомстве добавили, что за сутки были сбиты 177 вражеских дронов, 10 снарядов HIMARS и 6 ракет «Нептун».

Общее количество потерь среди личного состава ВСУ — 2150 человек, заключили в Минобороны РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Зеленский заявил о переговорах с Россией
Зеленский заявил о подготовке трех пунктов плана для переговоров с Россией
21 сентября 2024, 14:54

Зеленский заявил, что подготовлены три пункта мирного плана, который должен стать фундаментом для переговоров с Россией в любом формате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские издания. Отмечается, что подробностей о положениях этого плана киевский лидер не назвал.
По словам Зеленского, уже состоялись встречи в онлайн-формате со странами, которые поддерживают «украинскую формулу мира», «еще будут встречи офлайн и онлайн».

Лидер киевского режима добавил, что на основании этого плана украинская сторона будет готова говорить с Россией «в любом формате, с любыми представителями».
«Если им не нравится, будет ясна их реакция на конкретику», — отметил он.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что мирный план Зеленского включает в себя вступление страны в НАТО, ЕС и поставки оружия. На встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский будет давить на то, чтобы Вашингтон согласовал официальное приглашение для Украины в военный блок.

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В Крыму оценили отношение ЕС к украинским беженцам
Депутат Константинов: в ЕС к украинским беженцам относятся как к мусору
21 сентября 2024, 14:31

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в странах Евросоюза к украинским беженцам относятся как к мусору, от которого хотят поскорее избавиться. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Константинова, подобное отношение к своим подданным и у предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Глава крымского парламента подчеркнул, что представители западных государств практически не скрывают, что им не жалко ни Украины, ни ее граждан.

Прекратить этот геноцид может только победа России, добавил Константинов. Он заключил, что иного шанса сохраниться на своей земле у украинцев попросту нет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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