Российские подростки подрались в школе

10 октября 2026, 15:51

В Петербурге МВД начало проверку после драки подростков в школе

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга начали проверку по факту происшествия в одном из учебных заведений. Поводом для разбирательства стало телефонное сообщение из медицинского учреждения, поступившее в дежурную часть, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.