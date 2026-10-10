Российские подростки подрались в школе
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга начали проверку по факту происшествия в одном из учебных заведений. Поводом для разбирательства стало телефонное сообщение из медицинского учреждения, поступившее в дежурную часть, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
По данным ведомства, медицинская помощь потребовалась подростку, у которого диагностировали ушибы. После осмотра и оказания необходимой помощи несовершеннолетнего отпустили домой для дальнейшего амбулаторного лечения.
В ходе первичных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что телесные повреждения школьник получил непосредственно в стенах образовательного учреждения. Причиной травм стала драка с другим учащимся той же школы.
В настоящее время по указанному факту инспектор по делам несовершеннолетних инициировал доследственную проверку. Собранные материалы направят в следственные органы для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.
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