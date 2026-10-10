Девочка-подросток родила от отца и сбежала с ним, выбросив младенца на трассу

10 октября 2026, 00:49

В США 14-детняя девочка родила от отца и сбежала с ним, выбросив младенца на дорогу

Фото: iStock/globalmoments

В США девочка родила ребёнка от собственного отца. После появления малыша на свет мужчина забрал дочь из дома, выбросив новорождённого на трассу. Об этом пишет LA Times.