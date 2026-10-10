Девочка-подросток родила от отца и сбежала с ним, выбросив младенца на трассу
В США девочка родила ребёнка от собственного отца. После появления малыша на свет мужчина забрал дочь из дома, выбросив новорождённого на трассу. Об этом пишет LA Times.
Младенца без признаков жизни обнаружили возле дороги в округе Монтерей, штат Калифорния. На теле погибшего были следы травм. Позже выяснилось, что его матери было лишь 14 лет. Отец, который надругался над своей дочерью, сбежал вместе с ней в попытке избежать наказания за свои ужасные действия, но правоохранители нашли их в Мексике.
Подростка передали под опеку агентства по защите детей, а мужчину арестовали. Ему предъявили обвинения в инцесте, жестоком обращении с ребёнком и причинении тяжких телесных повреждений.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Подмосковье собака вырвалась из вольера и напала на двух женщин. Обе пострадавшие получили крайне серьёзные травмы, но остались живы. Подробности читайте здесь.
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