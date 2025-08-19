Российская альпинистка неделю ждёт спасения на Пике Победы в Киргизии

19 августа 2025, 09:58

Фото: iStock/BSANI

Российская альпинистка Наталья уже неделю находится на высоте 7 тысяч метров на Пике Победы со сломанной ногой, без еды и в экстремальных погодных условиях. Пик Победы — горная вершина в горной системе Тянь-Шаня на границе Киргизии и Китая.