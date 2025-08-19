Российская альпинистка неделю ждёт спасения на Пике Победы в Киргизии
Российская альпинистка Наталья уже неделю находится на высоте 7 тысяч метров на Пике Победы со сломанной ногой, без еды и в экстремальных погодных условиях. Пик Победы — горная вершина в горной системе Тянь-Шаня на границе Киргизии и Китая.
Как сообщает Mash, 47-летняя альпинистка получила травму во время спуска. Напарник оказал женщине первую помощь и отправился за подмогой в штурмовой лагерь. Тринадцатого августа двое иностранных альпинистов попытались эвакуировать Наталью, но из-за усталости и непогоды спасательную операцию пришлось прервать. Пострадавшую укутали в спальный мешок и оставили на склоне.
Двадцать первого августа вертолёт со спасателями попытался добраться до альпинистки, но из-за турбулентности совершил жёсткую посадку. Новую попытку эвакуации планируют на 27 августа, если позволят погодные условия. В настоящее время в районе Пика Победы продолжается сильный снегопад с нулевой видимостью. Дрон зафиксировал, что Наталья находится в повреждённой палатке, но жива.
Это не первый чрезвычайный случай в альпинистской практике женщины. Четыре года назад на пике Хан-Тенгри её мужа парализовало во время восхождения. Наталья оставалась с ним до последнего, но спасатели смогли эвакуировать только её. Через год она вернулась на гору, чтобы установить мемориальную табличку в память о супруге.
