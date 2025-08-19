В Иркутской области пес растерзал 64-летнего хозяина
В Иркутской области домашний пес напал на пожилого хозяина
В Усольском районе Иркутской области устанавливаются обстоятельства нападения собаки на пожилого мужчину. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.
Инцидент произошел в поселке Тельма. 64-летний мужчина вышел во двор, чтобы покормить свою собаку. Когда он наполнял миску для пса, животное неожиданно набросилось на него.
Свидетелями нападения стали члены семьи пенсионера. Они попытались отогнать собаку. Пострадавшего и его 88-летнюю родственницу, которую также искусали, доставили в больницу. Спасти мужчину не удалось. По данному инциденту проводится проверка.
