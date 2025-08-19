Россиянка сожгла дом с детьми, приревновав соседку к своему сожителю

19 августа 2025, 09:53

В Марий Эл пенсионерка получила 15 лет колонии за поджог дома с детьми

Фото: iStock/PamWalker68

В Марий Эл огласили приговор местной жительнице, которая на почве ревности подожгла дом многодетной семьи. Об этом информирует СУ СК РФ по республике.