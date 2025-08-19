Россиянка сожгла дом с детьми, приревновав соседку к своему сожителю
В Марий Эл огласили приговор местной жительнице, которая на почве ревности подожгла дом многодетной семьи. Об этом информирует СУ СК РФ по республике.
В октябре прошлого года обвиняемая гостила у жительницы села Морки. Пьяная гостья поссорилась с хозяйкой дома — многодетной матерью, приревновав ее к своему сожителю.
Когда все домочадцы погрузились в сон, женщина подожгла одеяло в одной из комнат и ушла к себе. Трое несовершеннолетних, их мать и сожитель обвиняемой смогли выбраться из горящего здания. Однако двухлетний мальчик надышался угарным газом и не смог выбраться из-за сильного задымления. Дом полностью сгорел.
По факту происшествия было возбуждено три уголовных дела. Суд приговорил обвиняемую к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
