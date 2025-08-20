Российская альпинистка предположительно погибла на Пике Победы в Киргизии

20 августа 2025, 16:03

SHOT: альпинистка Наталья Наговицына предположительно умерла на Пике Победы

Фото: iStock/yanik88

Российская альпинистка Наталья Наговицына (47 лет), получившая перелом ноги на высоте 7 тысяч метров во время восхождения на пик Победы (7439 м), предположительно погибла. По данным телеграм-канала SHOT, женщина более не подаёт признаков жизни и неподвижно находится в спальном мешке при температуре –23°C.





Спасательная операция осложняется экстремальными условиями. Официальные спасатели Киргизии планировали начать подъём во вторник, однако путь к месту трагедии может занять 5–6 дней, сообщает SHOT. Ближайший лагерь «Южный Иныльчек» расположен в 3,5 километра по вертикали от точки, где находится альпинистка. Параллельно группа опытных альпинистов организует независимую поисковую экспедицию.



Локация представляет особую сложность для эвакуации — палатка расположена в мульде (ледниковом разломе), где ранее погиб альпинист Михаил Ишутин (его тело так и не было спущено). Для спуска даже в идеальных погодных условиях требуется крупная акклиматизированная команда, однако часть спасателей получили травмы и выбыли из операции. Прогноз ухудшается: завтра ожидается понижение температуры до –26°C и снегопад.



