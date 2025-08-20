«Шесть пострадали, один погиб»: В Приморье школьница за рулём спровоцировала ДТП

20 августа 2025, 15:43

В российском регионе подросток за рулём спровоцировал ДТП с жертвами

Фото: Прокуратура Приморского края

В Дальнереченске Приморского края проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщает МО МВД России «Дальнереченский».