«Шесть пострадали, один погиб»: В Приморье школьница за рулём спровоцировала ДТП
В Дальнереченске Приморского края проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщает МО МВД России «Дальнереченский».
Инцидент произошёл 20 августа на улице Первомайской. По предварительной информации, автомобиль под управлением несовершеннолетней девушки, не имевшей права управления, съехал с проезжей части и совершил столкновение с деревом.
Сообщается, что в момент аварии в салоне компактного внедорожника Daihatsu Terios находилось семь человек. В результате инцидента шесть человек получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Один из пассажиров, 33-летний мужчина скончался на месте. Среди пострадавших — четверо несовершеннолетних.
В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства, при которых подросток получила доступ к управлению автомобилем. По факту ДТП проводится проверка.
