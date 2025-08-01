В Самарской области чиновница провалилась под трибуну городской думы

01 августа 2025, 15:45

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Руководитель юридического департамента новокуйбышевской городской думы Наталья Шиганова провалилась под трибуну перед заседанием. Об этом сообщает telegram-канал «Кровавая барыня».





Как рассказал изданию местный депутат Михаил Абдалкин, инцидент случился, когда чиновники заходили на трибуну. В этот момент Шиганова провалилась ногой в двухметровую дыру в полу. Она была прикрыта фанерой.





«При нажатии стопы на эту дощечку должностное лицо вместе с ногой ушло в крутое пике. Я оказался рядом и помог вытащить несчастного из портала в ад», — делится Абдалкин.