В Самарской области чиновница провалилась под трибуну городской думы
Руководитель юридического департамента новокуйбышевской городской думы Наталья Шиганова провалилась под трибуну перед заседанием. Об этом сообщает telegram-канал «Кровавая барыня».
Как рассказал изданию местный депутат Михаил Абдалкин, инцидент случился, когда чиновники заходили на трибуну. В этот момент Шиганова провалилась ногой в двухметровую дыру в полу. Она была прикрыта фанерой.
«При нажатии стопы на эту дощечку должностное лицо вместе с ногой ушло в крутое пике. Я оказался рядом и помог вытащить несчастного из портала в ад», — делится Абдалкин.
В результате инцидента Шиганова разодрала колено и порвала штанину. При этом чиновница решила остаться на заседании, где обсуждался городской бюджет. Руководитель аппарата местной думы пообещал исправить ситуацию с дырой.