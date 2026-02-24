«Помолодела даже»: Кети Топурия обрезала косу и сделала каре — фото
Певица Кети Топурия обрезала косу и сделала каре
Певица Кети Топурия решила на смелые перемены во внешности. Солистка A’Studio сделала короткую стрижку.
Артистке оформили трендовое каре, а обновленный образ она показала подписчикам в Instagram*, поинтересовавшись: «Ну как вам результат?». Публикация вызвала бурную реакцию.
«Помолодела даже», «Шикарно», «Супер», «Очень идет», — написали юзеры.
Кети Топурия родилась в Тбилиси и в 2005 году переехала в Москву. Тогда же она стала солисткой группы A’Studio, сменив Полину Гриффис. У певицы трое детей. Она воспитывает 10-летнюю дочь Оливию от брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Пара рассталась в 2017 году, но, как отмечала артистка, сохранила теплые отношения, и Топурия не мешала общению отца с ребенком. С 2020 года она замужем за предпринимателем Львом Деньговым. В 2021 году у супругов родился сын Адам, а в 2024-м — дочь Николь.