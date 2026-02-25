«Говорят, долгов было много»: экс-супруга Кунгурова усомнилась в самоубийстве артиста

25 февраля 2026, 03:40

Экс-супруга Кунгурова Троицкая усомнилась в самоубийстве артиста

Евгений Кунгуров (РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Бывшая жена певца Евгения Кунгурова Наталья Троицкая поставила под сомнение официальную версию гибели артиста. Свою точку зрения она изложила в эфире программы «Пусть говорят».





Пара поженилась еще до того, как Кунгуров обрел всенародную популярность, и прожила вместе десять счастливых лет. По словам Троицкой, у нее нет претензий к бывшему супругу, а версия о самоубийстве кажется ей неправдоподобной. Она считает, что музыкант мог стать жертвой расправы.



«Не знаю, может быть, это была трагическая случайность? Может быть, не прямо шли убивать, а как-то так получилось… Говорят, долгов было много», — поделилась Троицкая.