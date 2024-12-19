Российская модель и телеведущая Савицкая погибла в ДТП в Париже

Фото: istockphoto/Motortion
Известная российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже в дорожно-транспортном происшествии. 34-летнюю россиянку насмерть сбил автомобиль.
Водитель пытался уйти от столкновения, сообщает издание StarHit. Он резко свернул и наехал на пешехода, которым оказалась Светлана. Она скончалась на месте. Французские правоохранители в настоящее время ведут расследование с целью установления всех обстоятельств и подробностей происшествия. Кто был за рулём автомобиля, сбившего россиянку, не сообщается.
Прощание с Савицкой состоится 23 декабря в 11:00 на Троекуровском кладбище в Москве.
Модель в последние годы строила карьеру за границей. Она снималась для модных журналов L’Officiel, Bazaar, Glamour. Кроме того, Светлана Савицкая вела программы на телеканалах RU TV и «Пятница!». В социальных сетях у неё более 183 тысяч подписчиков. Кроме того, Савицкая записывала песни под псевдонимом SAVA.
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Прощание с Савицкой состоится 23 декабря в 11:00 на Троекуровском кладбище в Москве.
Модель в последние годы строила карьеру за границей. Она снималась для модных журналов L’Officiel, Bazaar, Glamour. Кроме того, Светлана Савицкая вела программы на телеканалах RU TV и «Пятница!». В социальных сетях у неё более 183 тысяч подписчиков. Кроме того, Савицкая записывала песни под псевдонимом SAVA.
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Александр Бойцов