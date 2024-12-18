В Приморье машина насмерть сбила амурского тигра

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В Находкинском округе Приморского края автомобиль насмерть сбил амурского тигра, обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Тelegram-канал центр «Амурский тигр», на месте ДТП работают сотрудники охотнадзора. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
По информации, которая ранее была опубликована в соцсетях, водитель Land Cruiser Prado сбил тигра вечером 17 декабря.
Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты, занесён в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области и Еврейской автономной области.
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По информации, которая ранее была опубликована в соцсетях, водитель Land Cruiser Prado сбил тигра вечером 17 декабря.
Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты, занесён в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области и Еврейской автономной области.
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Анастасия Ларина