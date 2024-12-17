SHOT показал видео страшного ДТП в Саранске, есть погибшие

Фото: istockphoto/Bilanol
Страшное ДТП, где Toyota на скорости впечатала в стену «Ладу», произошло в Саранске мордовской республики. Кадры продемонстрировал Telegram-канал Shot.
Авторы публикации уточнили, что все произошло на пересечении улиц Ботевградской и Васенко.
По информации Telegram-канала, водитель Toyota в возрасте 42 лет спутал педали в результате чего водитель ВАЗ погиб от страшных травм на месте. Погибшему было 22 года.
Известно, что водителя иномарки не единожды штрафовали за превышение скоростного режима, сейчас его проверяют на наркотики и алкоголь, мужчина работает водителем на «Газели». В результате произошедшего он серьезно не пострадал.
Перед этим сообщалось, что остановлено движение на трассе М-11.
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По информации Telegram-канала, водитель Toyota в возрасте 42 лет спутал педали в результате чего водитель ВАЗ погиб от страшных травм на месте. Погибшему было 22 года.
Известно, что водителя иномарки не единожды штрафовали за превышение скоростного режима, сейчас его проверяют на наркотики и алкоголь, мужчина работает водителем на «Газели». В результате произошедшего он серьезно не пострадал.
Перед этим сообщалось, что остановлено движение на трассе М-11.
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Никита Кротов