В Московской области два массовых ДТП с 12 машинами

Фото: tg/«Подмосковская полиция»
В Московской области произошло два массовых ДТП с участием 12 машин. Об этом сообщает «Подмосковская полиция»
Первая авария случилась на 22 километре трассы М9 «Балтия» в 18:35. ДТП произошло в результате столкновения пяти попутных машин. Один человек госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.
Вторая авария зафиксирована на 27 километре этой же трассы около 20:40. В результате столкновения семи автомобилей пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Читайте также:
Мошенники из Украины убедили россиян поджечь три автомобиля спецслужб
В результате столкновения поездов в Мурманской области с рельсов сошли 19 вагонов
Названа причина убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова
Иван Мусатов