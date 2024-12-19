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В Московской области два массовых ДТП с 12 машинами

Фото: tg/«Подмосковская полиция»

Фото: tg/«Подмосковская полиция»

В Московской области произошло два массовых ДТП с участием 12 машин. Об этом сообщает «Подмосковская полиция»


Первая авария случилась на 22 километре трассы М9 «Балтия» в 18:35. ДТП произошло в результате столкновения пяти попутных машин. Один человек госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.

Вторая авария зафиксирована на 27 километре этой же трассы около 20:40. В результате столкновения семи автомобилей пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#дтп
#авария
#трассы
Австралийская учительница совратила собственного ученика
NBN News: учительница из Австралии совратила ученика и назвала себя невиновной
19 декабря 2024, 02:43

Фото: iStock/Drazen Zigic

Учительница из штата Новый Южный Уэльс в Австралии совратила своего ученика и назвала себя невиновной. Об этом пишет NBN News.
По данным следствия, 29-летняя Зои Ходжес минимум пять раз вступила в половой контакт с 17-летним учеником. Интимные отношения продолжались с июня по август 2023 года.

Ходжес арестовали в декабре того же года. На заседании 17 декабря этого года она заявила о своей невиновности. Следующее заседание назначено на февраль 2025 года.

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#отношения
#педофилия
#насилие
#учитель
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Мошенники из Украины убедили россиян поджечь три автомобиля спецслужб
19 декабря 2024, 01:55

Фото: iStock/Alesmunt

Телефонные мошенники из Украины сменили тактику и заставили россиян поджечь три автомобиля спецслужб. Об этом пишет Lenta.ru.
«Злоумышленники сменили тактику, побуждая жечь машины спецслужб, хотя ранее их приоритетными целями считались административные здания», — пишут в издании.
Известно о случае поджога служебного автомобиля у Нагатинского районного суда в Москве. Как оказалось, девушка бросила в машину бутылку с горючей смесью по приказу украинских мошенников, после чего попыталась сбежать.

Подобные ситуации произошли в Бутово и Туле. В первом случае мужчина бросил коктейль Молотова в полицейскую машину, при этом параллельно ввел диалог с мошенниками. Уже в Туле был подожжен полицейский микроавтобус, припаркованный у отдела МВД.

По информации telegram-канала Mash, жертвам внушали, что проводится операция по поимке преступников. Если раньше обманутых граждан убеждали поджигать административные здания, то теперь мошенники сменили тактику и переключились на машины спецслужб.

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#мошенники
#поджог
#украина
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Седокова оплатит похороны покончившего с собой Яниса Тиммы
19 декабря 2024, 00:32

Анна Седакова и Яннис Тимма (Фото ВК/Анна Седокова)

Певица Анна Седокова взяла на себя расходы, связанные с транспортировкой тела и организацией похорон Яниса Тиммы. Об этом сообщает kp.ru.
Как пишут в издании, на связь с журналистами вышла директор певицы Анна Чернявская. Она заявила, что Седакова оплатит все финансовые расходы, связанные с транспортировкой на родину и дальнейшей организацией похорон Яниса Тиммы. Также финансовые расходы на себя взяли представители последней команды Янниса Alikson Team.

Тело баскетболиста Янниса Тиммы было найдено в ночь с 16 на 17 ноября. Он покончил с собой после тяжелого развода с певицей Анной Седаковой. Спортсмен часто намекал о своих намерениях совершить суицид.

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#расходы
#суицид
#баскетбол
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В результате столкновения поездов в Мурманской области с рельсов сошли 19 вагонов
ТАСС: после крушения поездов в Мурманской области с рельсов сошли 19 вагонов
18 декабря 2024, 23:46

Фото: iStock/Vadim Serebrenikov

В результате столкновения поездов в Кандалакшском районе Мурманской области с рельсов соли 19 вагонов. Об этом сообщает ТАСС.
«19 вагонов сошли с рельсов при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области», — передает агентство.

Также отмечается, что 15 вагонов грузовых. В результате происшествия пострадали 17 человек, в том числе три ребенка. Одна из женщин умерла по дороге в больницу. По предварительным данным, причиной кружения стала неисправность грузового состава. Задержан водитель грузового поезда и его помощник. Предполагается, что они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра.

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#поезда
#чп
#происшествия
#ржд
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Жена пострадавшего от нападения тигра рассказала, как спасся муж
Жена пострадавшего от нападения тигра: зверь набросился, когда мы вышли из бани
18 декабря 2024, 23:43

Фото: iStock/Anupam Roy

Жена пострадавшего от нападения тигра на базе отдыха в Хабаровском крае рассказала, как это произошло, и как мужу удалось спастись. По ее словам, зверь набросился на ее супругу, когда они вышли из бани, чтобы искупаться в чане.
«Муж сильно закричал. Я обернулась — увидела только что-то большое и пушистое. Мы с детьми запрыгнули в чан и тоже стали кричать. Тигр отпрыгнул в сторону и лег, наблюдая за нами, а потом снова подошел к чану», — рассказала женщина в беседе с RT.
К счастью, тигра отпугнул владелец базы отдыха, который прибежал на крики мужчины. Сейчас в регионе возбуждено уголовное дело по факту нападения дикого животного.

В то же время еще одно уголовное дело по факту нападения животного возбудили в Кемеровской области. Там, как сообщает «Сiбдепо», стая бродячих собак набросилась на женщину, повалила на землю и покусала. К счастью, ей удалось отбиться и сбежать.
«Сегодня в 07:20 возле магазина «Реал» на улице Тельмана, Кировский район, на мою жену напали бездомные собаки. Укусили, повалили на землю, однако она смогла отбиться и встать, быстро перешла дорогу, они отстали и побежали с лаем на ул. Бурденко», — приводят в издании комментарий мужа пострадавшей.
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#собаки
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Известно число пострадавших в крушении поездов под Мурманском
ТАСС: в крушении поездов под Мурманском пострадало 17 человек
18 декабря 2024, 23:22

Фото: iStock/Motortion

В результате столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области пострадало 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.
«В поезде находились 326 пассажиров. По оперативным данным Минздрава, пострадали 17 человек, в том числе три ребенка», — передает агентство.

Столкновения пассажирского поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург и грузового состава произошло в Кандалакшском районе в 16:15 по московскому времени. Одна из пострадавших умерла в машине скорой помощи. По предварительным данным, причиной кружения стала неисправность грузового состава.

Задержан водитель грузового поезда и его помощник. Предполагается, что они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра. На данный момент в регионе полностью остановлено движение поездов.

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#поезда
#чп
#авария
#ржд
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Названа причина убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова
Ветеран «Альфы» Гончаров: Кириллова решили убить из-за неудач ВСУ на фронте
18 декабря 2024, 22:56

Фото: iStock/trikolor

Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов стоял поперек горла у терпящей поражение на фронте Украины, потому было решено убить его. Об этом заявил глава международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, Киев пытается перенести свои неудачи на террористические акты.
«На сегодняшний момент Украина терпит поражение или по крайней мере имеет серьезные проблемы на линии фронта, поэтому она решила перенести все свои неудачи на террористические акты, на убийство наших общественных деятелей или тех военных, которые у них стоят поперек горла», — пояснил ветеран в беседе с NEWS.ru.
Гончаров также намекнул, что сегодня в России живет порядка 5 миллионов украинцев, которые спокойно передвигаются по территории страны. Единственным способом прекратить теракты он назвал полную победу над киевским режимом.

Напомним, накануне в Москве был убит начальник войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он погиб от взрыва, когда выходил из подъезда дома на Рязанском подъезде. Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался 29-летний узбек Ахмад Курбанов, которому СБУ обещали 100 000 долларов за убийство Кириллова и возможность сбежать за границу. ФСБ также опубликовала видео с его допроса.

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#киев
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Прокуратура: заразившиеся ботулизмом жительницы Екатеринбурга в реанимации
18 декабря 2024, 22:04

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В реанимации находятся жительницы Екатеринбурга после употребления рыбных консервов, проинформировала региональная прокуратура. Уточняется, что реализация шпрот «За Родину» приостановлена во всех магазинах страны. Проводится проверка.
«Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии», — добавили в ведомстве.
Известно, что одну женщину госпитализировали 10 декабря, вторую — 16 декабря.

Прокуратура контролирует проверку, а также выяснение обстоятельств произошедшего.

Перед этим стало известно, что в Сергиевом Посаде локализовали пожар. Читайте подробности в материале на сайте «Радио 1».

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#россия
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#отравление
#новости
#прокуратура
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Пожар в колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде локализован
18 декабря 2024, 21:19

Фото: istockphoto/FXQuadro

Возгорание в колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде локализовали в 20:11 по Москве, сообщили в городском пожарно-спасательном гарнизоне. Там уточнили, что горел утеплитель в межъярусном перекрытии. На месте работают 20 человек, а также шесть единиц техники.
«Сил и средств достаточно», — проинформировали в гарнизоне.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о пожаре в колокольне, авторы уточнили, что горела кровля нижнего яруса.

Перед этим стало известно, что в Москве задержан кинувший коктейль Молотова в полицейскую машину россиянин. Хлопок произошел в Южном Бутове в районе улицы Брусилова. Злоумышленника отвезли на допрос для дальнейшего выяснения его мотивов.

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#новости подмосковья
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