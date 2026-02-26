Российская пенсионерка «деликатно» постирала кота вместе со шторами
Жительница Иркутской области постирала кота вместе со шторами. Как сообщает Telegram-канал SHOT, питомец выжил благодаря деликатному режиму стирки.
Пенсионерка решила освежить тюль и загрузила его в стиральную машину. Кот забрался в барабан до начала стирки и уснул там. Хозяйка не заметила животное и запустила цикл. Когда женщина достала постиранные шторы, любимец находился в тяжёлом состоянии.
Ветеринары зафиксировали у него критическое падение температуры, отсутствие определяемого давления и полную потерю координации. Специалисты несколько часов выводили стиральный порошок из организма животного и боролись за его жизнь.
Кота спасла низкая температура воды и отсутствие отжима — это уберегло его от ожогов и переломов. Сейчас питомец вернулся домой. Его здоровью ничего не угрожает, но он испытывает сильный стресс.
