Российская пенсионерка «деликатно» постирала кота вместе со шторами

26 февраля 2026, 10:37

В Иркутской области пенсионерка постирала кота вместе со шторами

Фото: Istock/iridi

Жительница Иркутской области постирала кота вместе со шторами. Как сообщает Telegram-канал SHOT, питомец выжил благодаря деликатному режиму стирки.