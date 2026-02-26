В Перми мужчина пытался затащить школьницу в подъезд

26 февраля 2026, 10:03

В Перми ищут мужчину, напавшего на девочку у подъезда

Фото: iStock/innovatedcaptures

В Перми неизвестный мужчина схватил школьницу за капюшон и попытался затащить ее в подъезд. Об этом пишут местные Telegram-каналы.