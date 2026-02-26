В Перми мужчина пытался затащить школьницу в подъезд
В Перми неизвестный мужчина схватил школьницу за капюшон и попытался затащить ее в подъезд. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел во дворе многоэтажки на улице Барнаульской. Незнакомец приблизился к девочке, схватил её за капюшон и попытался утащить в подъезд. Школьнице удалось вырваться, и капюшон остался в руках нападавшего.
Несовершеннолетняя не запомнила лицо злоумышленника, но смогла описать его одежду. Семья пострадавшей обратилась в правоохранительные органы для расследования инцидента.
