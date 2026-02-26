В Чебоксарах врачи ввели младенца в кому, потому что не знали, что с ним делать
Жительница Чебоксар потеряла мужа и трёхмесячного сына после ДТП по дороге в Волгоград. По словам женщины, обстоятельства аварии до сих пор не раскрыты, а к действиям врачей у неё остаются вопросы.
23-летняя Екатерина рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что 1 августа семья попала в аварию по пути из Чебоксар в Волгоград. Родители потеряли сознание, ребёнка забрала скорая помощь. Позже мужа женщины доставили в больницу с травмой головы, однако по дороге он скончался. Екатерину и младенца госпитализировали в Камышин. У неё диагностировали переломы позвоночника и обеих рук, у ребёнка — черепно-мозговую травму. По словам матери, в местной больнице не было детского отделения, но в переводе в Волгоград сначала отказали. Мальчика ввели в искусственную кому, так как не знали что с ним делать.
4 августа ребёнка всё же перевезли в Волгоград, однако за это время у него развился отёк мозга. Женщина утверждает, что операцию не провели, а спустя месяц врачи сообщили о гибели мозга. В сентябре у младенца начался тромбоз, позже ему ампутировали руку. Через несколько дней он умер.
Екатерина заявляет, что до сих пор не получила полной информации о причинах аварии. В материалах дела, по её словам, отсутствуют данные о месте столкновения и других участниках ДТП, а видеозаписи ей не предоставляют. Уголовное дело было возбуждено в отношении её мужа и затем закрыто. Женщина направила обращение в Следственный комитет России и ожидает ответа.
Читайте также: