В Чебоксарах врачи ввели младенца в кому, потому что не знали, что с ним делать

26 февраля 2026, 10:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Жительница Чебоксар потеряла мужа и трёхмесячного сына после ДТП по дороге в Волгоград. По словам женщины, обстоятельства аварии до сих пор не раскрыты, а к действиям врачей у неё остаются вопросы.