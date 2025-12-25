Российская пенсионерка изрезала мужа и угрожала медикам скорой помощи пистолетом

25 декабря 2025, 19:20

В Новгородской области осудили пенсионерку, изрезавшую мужа и угрожавшую медикам

Фото: Istock/AndreyPopov

В Новгородской области суд вынес приговор 64-летней местной жительнице. Её признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и в угрозах медикам. Конфликт произошёл в Валдайском районе в июне 2022 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.