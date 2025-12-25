Российская пенсионерка изрезала мужа и угрожала медикам скорой помощи пистолетом
В Новгородской области суд вынес приговор 64-летней местной жительнице. Её признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и в угрозах медикам. Конфликт произошёл в Валдайском районе в июне 2022 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Во время распития спиртного между супругами возникла ссора. Женщина нанесла мужу несколько ударов кочергой по голове, а затем ранила его ножом в область бедра, руки и паха. После этого она сама вызвала скорую помощь.
Когда фельдшер начал оказывать помощь пострадавшему, женщина направила на медика газовый пистолет и стала угрожать. Водитель скорой помощи, находившийся в помещении, помог обезвредить её.
Суд учёл при вынесении приговора пожилой возраст подсудимой, её инвалидность, состояние алкогольного опьянения во время преступления и тот факт, что она вызвала неотложную помощь. Пенсионерке назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год с испытательным сроком в один год.
Читайте также: