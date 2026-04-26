Российская пенсионерка лишилась 40 млн рублей после звонка «сотрудника «Госуслуг»

Мошенники присвоили почти 40 млн рублей, принадлежавших 80-летней пенсионерке из Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.



Злоумышленники позвонили жертве, представились сотрудниками «Госуслуг», сообщили об утечке денег и порекомендовали снять все наличные. Женщина выполняла инструкции: частями снимала средства со своих счетов, фотографировала купюры, упаковывала и передавала курьеру.

Мошенников не остановило даже присутствие рядом с пенсионеркой взрослой дочери — им удалось обмануть обеих. Они убедили женщину, что неизвестные выставили на продажу ее автомобиль.

Таким образом, общий ущерб превысил 39,7 млн рублей. Ситуация находится на контроле Тушинской межрайонной прокуратуры.

