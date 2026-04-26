В Омске водитель кроссовера сбил 9-летнего ребёнка на велосипеде и скрылся
В Омске водитель кроссовера во дворе дома сбил 9-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила региональная прокуратура.
ДТП произошло днём 25 апреля во дворе дома № 91 по улице Демьяна Бедного. По предварительным сведениям, водитель автомобиля Nissan X-Trail двигался задним ходом, не заметил ребёнка и совершил наезд на 9-летнего велосипедиста.
После этого водитель покинул место аварии. В результате происшествия мальчик получил травмы. Медики госпитализировали ребёнка в больницу. Предварительно врачи диагностировали у него травмы позвоночника.
Региональная прокуратура взяла ситуацию на контроль. По факту аварии сотрудники полиции проводят процессуальную проверку. Правоохранители устанавливают личность водителя и выясняют все обстоятельства произошедшего.
