Достижения.рф

В Омске водитель кроссовера сбил 9-летнего ребёнка на велосипеде и скрылся

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Омске водитель кроссовера во дворе дома сбил 9-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила региональная прокуратура.



ДТП произошло днём 25 апреля во дворе дома № 91 по улице Демьяна Бедного. По предварительным сведениям, водитель автомобиля Nissan X-Trail двигался задним ходом, не заметил ребёнка и совершил наезд на 9-летнего велосипедиста.

После этого водитель покинул место аварии. В результате происшествия мальчик получил травмы. Медики госпитализировали ребёнка в больницу. Предварительно врачи диагностировали у него травмы позвоночника.

Региональная прокуратура взяла ситуацию на контроль. По факту аварии сотрудники полиции проводят процессуальную проверку. Правоохранители устанавливают личность водителя и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0